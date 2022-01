Pand VodafoneZiggo dicht vanwege wateroverlast

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Het pand van VodafoneZiggo heeft dusdanig veel waterschade opgelopen dat het volgende week dicht blijft. Dat meldt RTV Noord.



Donderdagavond brak een persrioolleiding bij het pand, waardoor de begane grond, de kelder en de liftschacht blank kwamen te staan. De brandweer heeft inmiddels het meeste water uit het pand gepompt. Maar er moet nog veel gebeuren om het pand weer begaanbaar te maken.

Hoe de breuk bij de afrit Groningen zuidoost bij de zuidelijke ringweg is ontstaan, is nog onbekend. De leiding is inmiddels afgesloten en het rioolwater wordt via een omleiding afgevoerd.

Volgens de gemeente is het nog onduidelijk hoe lang de afsluiting en het herstel van de leiding gaan duren.