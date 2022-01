Oversterfte door corona in provincie Groningen het laagst

nieuws

Vorig jaar overleden in ons land bijna 171 duizend mensen. Dat is 10 procent meer dan verwacht voor dat jaar. In de provincie Groningen was de oversterfte het laagst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De oversterfte heeft alles te maken met de coronapandemie. In de provincie Groningen overleden vorig jaar 6202 mensen. Dat is een toename van 7,9 procent, vergeleken met 2019. In 2020 bedroeg de toename slechts 0,4 procent. Dat komt volgens het CBS omdat de eerste golf van de coronapandemie in Groningen relatief weinig slachtoffers eiste.

De oversterfte vond vooral plaats in de categorie mensen tussen de 65 en 80 jaar, en veel minder bij hoogbejaarden. De provincies met de meeste oversterfte zijn Flevoland, Zeeland en Limburg. Door de coronapandemie is de levensverwachting enigszins gedaald. De levensverwachting bij pasgeborenen was vorig jaar 79,6 voor mannen en 83,0 voor vrouwen. Vergeleken met 2019 is die bij vrouwen 7 maanden lager, en bij mannen 9 maanden. Het CBS verwacht dat de levensverwachting na de coronapandemie weer toeneemt.