“Ouderen en gehandicapten kunnen de Oosterpoortwijk niet meer uit”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Oudere bewoners van de Oosterpoortwijk kunnen straks hun wijk niet meer in of uit vanwege de tijdelijke opheffing van bushaltes. Dat stelt de Stadspartij 100% voor Groningen.

Bewoners van de Oosterpoortwijk krijgen hier het komende half jaar mee te maken. Dat komt door de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg en de afsluiting van het Julianaplein. “De route van lijn 8 wordt ingekort tot het hoofdstation, terwijl lijn 9 niet meer door De Wijert rijdt,” zegt fractievoorzitter Amrut Sijbolts. “De bus rijdt straks non-stop tussen het hoofdstation en de halte Overwinningsplein, en de Oosterpoort wordt gewoon overgeslagen.”

Volgens Sijbolts is dit een ramp voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Zij kunnen niet zomaar een halve kilometer of meer naar de dichtstbijzijnde halte lopen. Stadspartij 100% voor Groningen stelt de kwestie woensdagmiddag aan de orde in het wekelijkse vragenuurtje.