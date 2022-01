Oud-OOG DJ Jordi Mulderij gaat avondprogramma maken op Radio Veronica: “Mijn grootste droom”

nieuws

Foto: Danny Blom

Oud-OOG DJ Jordi Mulderij gaat vanaf volgende week maandag een avondprogramma maken op Radio Veronica. Mulderij was de afgelopen maanden al te horen in het weekend op de zender.

“Het was eind november of ergens begin december dat ik het nieuws kreeg te horen”, vertelt Mulderij. “Ik kon het eerst helemaal niet geloven. Eigenlijk was dat wel fijn want zulk nieuws wil je natuurlijk van de daken schreeuwen. Dus dat heeft wel geholpen in het geheim houden, haha. Toen ik het mij echt begon te realiseren was het vooral blijdschap en vreugde. Ik heb er heel veel zin in om dit op te gaan pakken. Het maken van radio op een grote zender is mijn grootste droom, en dat ik dat nu van maandag tot en met donderdag in de avonduren mag gaan doen, is echt super.”

“Het is belangrijk om mijzelf te zijn”

Mulderij was sinds afgelopen zomer al te horen met een radioprogramma in het weekend. “Mijn nieuwe programma zal niet heel erg anders klinken. Ik vind het belangrijk om mijzelf te zijn. In het weekend ben ik mijzelf, dan zou het gek zijn als ik doordeweeks iets heel anders ga doen. Kijk, sommige stukken zullen misschien wat strakker klinken omdat je het toch goed wilt doseren. Maar voor de luisteraar zal mijn nieuwe programma in de basis heel herkenbaar zijn met wat ze in het weekend horen.”

Invallen

Via de telefoonlijn is duidelijk te horen dat Mulderij onderweg is. “Haha, dat is wel grappig. Ik heb net mijn programma bij Simone FM gedaan en ik ben nu onderweg naar Radio Veronica. Want ook vanavond ben ik al te horen tussen 21.00 en 00.00 uur. Door de vakantie mag ik vanavond invallen. En eigenlijk is dat wel heel leuk omdat ik op deze manier kan wennen aan mijn nieuwe plek.”

Grootste fans

Na een maand geheimhouding mocht Mulderij het nieuws dinsdagmiddag bekend maken. “Ik heb al heel veel berichtjes gekregen. Veel felicitaties ook. Mensen vinden het super leuk, vooral de mensen die weten hoe belangrijk radio voor mij is.” Mulderij begon op dertienjarige leeftijd bij OOG Radio. In de jaren die volgden werd Mulderij in de studio regelmatig bezocht door zijn opa. “Mijn opa en ook mijn oma waren eigenlijk de eerste mensen tegen wie ik heb verteld dat ik een avondprogramma bij Veronica ga maken. Zij waren en zij zijn mijn grootste fans. Ze zijn ook helemaal door het dolle heen. En ze hebben er zo langzamerhand een dagtaak aan. In de middag luisteren ze naar mij als ik op Simone ben te horen, vervolgens wordt Radio Veronica opgezet zodat ze opnieuw naar mij kunnen luisteren. Dat is toch mooi?”

Het nieuwe programma van Jordi Mulderij is vanaf 10 januari te horen van maandag tot donderdag tussen 21.00 en 00.00 uur.