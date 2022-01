Oud-leerlingen WLG maken toch nog hun Rome-reis: “Geen reis voelde niet goed”

nieuws

De Sint-Pietersbasiliek in Rome. Foto: Ricardo André Frantz (User:Tetraktys) - taken by Ricardo André Frantz, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2284528

Eigenlijk hadden ze in het voorjaar van 2020 hun Rome-reis zullen maken, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Ruim anderhalf jaar later maken de leerlingen van het Willem Lodewijk Gymnasium alsnog hun reis, terwijl ze al een hele tijd geen leerling meer zijn op de school.

“Op het WLG geldt de Rome-reis als de kers op de taart”, vertelt docent Adriaan Kegel vanuit Rome. “Door leerlingen wordt er echt naar uitgekeken om in het vijfde schooljaar naar Italië te gaan. In het voorjaar van 2020 kon het niet. De eerste coronagolf had Nederland bereikt en scholen waren dicht. We hebben toen besloten om de reis te verplaatsen naar de herfst van 2020. Maar ook toen kon het niet omdat het coronavirus opnieuw om zich heen greep. En toen waren de mogelijkheden op. Het zesde jaar is het eindexamenjaar, en daar moeten leerlingen zich goed op voor kunnen bereiden.

“Geen reis was voor mij onacceptabel”

En zo kon het gebeuren dat er in juni 2021 een jaarlaag afzwaaide die niet op reis was geweest. “En dat zat mij totaal niet lekker. Voor mij was het onacceptabel. In mijn hoofd is toen een plan geboren om in de tweede week van de kerstvakantie alsnog de reis aan te bieden. Bijzonder want het gaat om leerlingen die nu geen leerling meer zijn op het WLG. Ik heb het plan voorgelegd aan de directie van de school. Zij gingen akkoord, maar wel op voorwaarde dat het geen schoolreis mocht zijn en dat het niet onder de verantwoordelijkheid van het WLG zou vallen.”

Tekst gaat verder onder de foto

Er wordt onder andere een bezoek gebracht aan het Forum Romanum. Foto: Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=161304

“Niet verwacht dat zeventig leerlingen mee zouden willen”

“In maart van het afgelopen jaar hebben we een mail gestuurd naar de leerlingen. We hadden gedacht dat wellicht dertig leerlingen te porren zouden zijn, maar uiteindelijk zijn we deze week met zeventig leerlingen van de in totaal honderd hier in Rome. Van die animo zijn we wel geschrokken, maar we vinden het ook ontzettend leuk dat er zoveel belangstelling is. Het plan was om twee docenten als begeleiders mee te laten gaan, maar we zijn hier nu met vier docenten en twee oud-docenten.”

Forum Romanum

Afgelopen zondag arriveerde de groep in Rome. “We volgen een programma zoals we dat normaal op de Rome-reis ook doen. We bezoeken en bekijken al het moois dat Rome te bieden heeft. De Sixtijnse kapel, het Forum Romanum. En het is ontzettend leuk. We zijn nu met een groep jongeren die twee jaar ouder zijn dan de leerlingen die we normaal mee hebben. En dat merk je. Ze zijn ontzettend geïnteresseerd, ze stellen heel veel vragen.”

Reünie

Ook voor de leerlingen is het bijzonder. “Sommigen hebben elkaar al een hele tijd niet gezien. Ze omschrijven het als een soort reünie. Ook hebben we van ouders leuke reacties gekregen. Zij vinden het fantastisch dat we dit toch voor deze leerlingen organiseren.” De reis duurt tot en met aanstaande zaterdag.