Oud-informateur Wouter Koolmees: “Situatie Groningen was een valse start voor het kabinet”

Foto: Arenda Oomen - rijksoverheid.nl

De situatie in Groningen was een valse start voor het twee weken geleden aangetreden kabinet Rutte. Dat is de reactie van oud-informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66). Remkes en Koolmees deden de uitspraak zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

Remkes trad in september aan om de formatie van een nieuw kabinet uit het slop te trekken, korte tijd later werd Koolmees gevraagd om te helpen. “Rutte heeft in het debat gezegd dat het een blunder is die heel snel hersteld moet worden”, reageert Koolmees op de beelden van de lange wachtrijen van mensen die in aanmerking probeerden te komen voor een SNN-subsidie, terwijl op hetzelfde moment de bordesfoto van het nieuwe kabinet werd gemaakt. “Staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw heeft hier afgelopen week ook nog extra budget beschikbaar voor gesteld, en ook erkend dat het echt fout was. Maar inderdaad, het is een hele valse start van het kabinet.”

Remkes: “Optelsom der dingen”

Johan Remkes: “Het is de optelsom van drie emoties. Je hebt de brief van Stef Blok over een verdubbeling van de gaswinning, je hebt het punt over de SNN-subsidie en je hebt de sluiting van het kinderhartcentrum in het UMCG. Zonder enige motivatie is besloten dit centrum te sluiten terwijl het haaks op eerdere onderlinge afspraken staat.”

Remkes: “Vertrouwen heeft een deuk gekregen”

Volgens de beide politici is het logisch dat door deze gebeurtenissen het vertrouwen in de politiek flink gedaald is. Remkes: “Het vertrouwen heeft een deuk gekregen door de lange formatie, maar ook door de onderwerpen die nu op tafel zijn gebracht. Het is een optelsom der dingen.” Koolmees over het vertrouwen: “Ik ben bang dat het waar is. En als het gaat om de SNN-subsidie, het gebeurde op het moment dat de bordesfoto werd gemaakt. Een dodelijk beeld en echt een grote blunder.”

“Stevige passages over Groningen”

De beide informateurs zijn positief over de toekomst. “We hebben een regeerakkoord waar heel veel goede dingen in staan”, zegt Koolmees. “De komende maanden, in de voorbereiding op het voorjaarsdebat wordt het belangrijk dat men dit laat zien, dat het kabinet het waar gaat maken. En het vertrouwen kan terug komen.” Remkes: “Het hangt er echt van af wat men doet. Laten we ook niet vergeten dat de valse start mede veroorzaakt wordt door de erfenis van het vorige kabinet, hoewel die nuance niet zal worden gezien. Het kabinet zal zijn uiterste best moeten doen om wat in het regeerakkoord staat uit te voeren. Over Groningen staan er stevige passages in. Dus met gezwinde spoed aan de slag.”

‘Het was een valse start van het kabinet’, aldus oud-informateur Wouter Koolmees over de situatie in Groningen. Johan Remkes: ‘Het is de optelsom van drie emoties: de brief van Stef Blok, de compensatie en de kinderhartchirurgie’ #buitenhof pic.twitter.com/ncVUUmMoTQ — Buitenhof (@Buitenhoftv) January 23, 2022