Opnieuw raakt een hardrijder zijn rijbewijs kwijt op de zuidelijke ringweg

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Nadat in de nacht van vrijdag op zaterdag al vijf automobilisten hun rijbewijs kwijt raakten voor te snel rijden, was het in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw raak.

Bij een controle van de politie werd een automobilist betrapt die met 136 kilometer per uur langs wegwerkzaamheden scheurde. Vanwege de werkzaamheden geldt er een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Agenten konden de bestuurder al snel staande houden. “Behalve het kwijt raken van het rijbewijs kreeg de automobilist ook meerdere bekeuringen en een EMG-maatregel aangezegd”, meldt de politie. “De bestuurder was namelijk aan het kleven en veroorzaakte onnodig geluid door een paar keer flink op het gaspedaal te trappen.”

Ook in de afgelopen weken raakten al verschillende bestuurders hun rijbewijs kwijt doordat ze veel te snel reden.