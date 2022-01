Opnieuw mijlpaal voor petitie tegen stoppen kinderhartchirurgie UMCG: 225.000ste handtekening gezet

nieuws

Foto via UMCG

De petitie die in het leven werd geroepen om demissionair minister Hugo de Jonge ertoe te bewegen de kinderhartchirurgie niet uit het UMCG weg te halen, heeft zaterdagmiddag opnieuw een mijlpaal bereikt. Tegen het einde van de middag werd de 225.000ste handtekening onder de petitie gezet.

Op eerste kerstdag, precies een week geleden, stond de teller nog op iets meer dan 100.000 handtekeningen. Drie dagen later was dit aantal gestegen tot 150.000 krabbels, waarna afgelopen woensdag de grens van 200.000 handtekeningen werd gepasseerd. Ook een gelijksoortige petitie van het LUMC, waar De Jonge ook een streep door de hartoperaties voor kinderen wil zetten, krijgt veel bijval. Onder deze oproep aan het kabinet staan inmiddels ruim 46.000 handtekeningen.

De actie, die werd opgezet door een moeder van een in het UMCG behandeld hartpatiëntje, werd veel gedeeld op sociale media. Inmiddels is het beheer van de petitie deels overgenomen door medewerkers van de Kinder-Intensive Care in het UMCG. Ook de politiek liet zich niet ongeroerd door de noodkreet van bezorgde noorderlingen en het ziekenhuis. Meerdere Tweede Kamerleden zetten de kwestie op de kaart in de landelijke politiek en ook de regionale en lokale overheden uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel stuurden een brandbrief aan De Jonge, waarin wordt opgeroepen om het besluit terug te draaien.

Als het aan De Jonge ligt, mag het UMCG over twee jaar geen hartoperaties meer uitvoeren bij kinderen met een hartafwijking. Ook complexe hartoperaties bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking mogen dan niet meer worden uitgevoerd door het Groningse ziekenhuis. Het Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen in het UMCG noemt de beslissing van de minister ‘ondoordacht’, omdat het vreest voor een groot verlies aan kennis in Noord-Nederland. Ook vreest het CCH voor een ‘domino-effect’, doordat ook andere complexe en acute zorg binnen het ziekenhuis op een lager pitje komt te staan.

De petitie tegen het besluit van de minister is hier te vinden.