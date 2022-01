Opnieuw forse stijging huurprijzen vrije sector in Stad

nieuws

Bewerking van foto's van Google Streetview en rechtenvrije foto's via pikrepo.com

De huurprijzen in de vrije sector in de Stad waren in de laatste drie maanden van het afgelopen jaar 6,85 procent hoger dan in dezelfde periode in 2020. Daarmee stegen de prijzen in de gemeente sterker dan het landelijke gemiddelde, blijkt uit cijfers van woningwebsite Pararius.

Een vierkante meter woning huren in de Stad kostte in het vierde kwartaal van 2021 15,03 euro, een lichte daling ten opzichte van de drie maanden ervoor (15,14 euro), maar een flinke stijging ten opzichte van dezelfde periode (14,06 euro per maand). De landelijke gemiddelde huurprijs in steden lag op 17,02 euro per vierkante meter.

De noordelijke provincies zijn nog altijd de drie goedkoopste provincies van Nederland, zo stelt Pararius. Maar in de provincie Groningen betaalden vrije sector-huurders wel flink meer dan in de andere drie noordelijke provincies. In Groningen komt de gemiddelde vierkantemeterprijs uit op 14,23 euro per maand, een toename van 4 procent ten opzichte van een jaar eerder. In Drenthe betaalden nieuwe huurders in het vierde kwartaal van 2021 11,05 euro en in Friesland 10,66 euro per vierkante meter per maand.