Opnieuw besmettingsrecords voor Groningen: 1.067 in gemeente; 2.454 in provincie

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal nieuwe besmettingen in één dag heeft in de afgelopen vierentwintig uur opnieuw een record gebroken in zowel de gemeente als de provincie Groningen. Het RIVM maakte dinsdagmiddag melding van 2.454 besmettingen in één dag binnen de provinciegrenzen en in de gemeente Groningen werden 1.067 nieuwe infecties gemeld.

Daarmee doorbreken de besmettingscijfers in de provincie het record van 20 januari, toen er 1.757 besmettingen werden gemeld. Het record voor de gemeente Groningen dateert van 8 januari. Toen waren er 848 nieuwe besmettingen in de gemeente.

De 2.454 besmettingen in de provincie als geheel zijn er 1.253 meer dan het aantal wat maandag door het RIVM naar buiten werd gebracht. De meeste besmettingen in de Ommelanden werden geregistreerd bij inwoners van de gemeente Midden-Groningen (256).

Ook in de gemeente Groningen lag het aantal nieuwe besmettingen fors hoger dan tussen zondag- en maandagmiddag, met 1.067 nieuwe infecties. Dat zijn er 616 meer dan maandagmiddag werden gemeld door het RIVM.

Er werden geen nieuwe sterfgevallen gemeld van inwoners van de provincie. Dat was ook maandag het geval.

Voor Nederland als geheel maakte het RIVM dinsdag melding van 54.225 nieuwe infecties met COVID-19. Dat zijn er 10.532 meer dan maandagmiddag werden gemeld. In de Nederlandse ziekenhuizen werden 158 nieuwe patiënten opgenomen, waarvan zeven op een IC. Het RIVM maakt dinsdag melding van negen nieuwe overlijdens door COVID-19.

De cijfers die het RIVM iedere dag naar buiten brengt, zijn al acht dagen ernstig verstoord. Dat betekent dat de bovenstaande cijfers slechts een indicatie zijn van de daadwerkelijke besmettingscijfers. Het lukt het RIVM nog steeds niet om het hoge aantal meldingen wat binnenkomt vanuit de teststraten te verwerken in het systeem. Daardoor zijn landelijk nu ongeveer 60.000 besmettingen niet gerapporteerd.

Hieronder vindt u een overzicht van alle besmettingen (B) en overlijdens (O) binnen de provinciegrenzen:

Gemeente B O Gemeente B O Groningen 1067 0 Midden Groningen 256 0 Stadskanaal 95 0 Het Hogeland 198 0 Veendam 111 0 Westerkwartier 224 0 Pekela 54 0 Eemsdelta 154 0 Oldambt 142 0 Overig 65 0 Westerwolde 88 0 Totaal 2454 0