“Opkomst boostercampagne is lager dan gehoopt”

Foto: Martijn Beekman / rijksoverheid.nl

De opkomst bij de boostercampagne is lager dan waar het demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid op gehoopt had. Dat liet De Jonge maandagmiddag weten aan de NOS.

“We zien dat we de tachtig procent maar in een enkele leeftijdsgroep halen”, meldde De Jonge. De minister wil het liefst dat in elke leeftijdsgroep zeker negentig procent ook de boosterprik haalt. Tegen de Omikronvariant, die steeds meer terrein wint in Nederland, ben je volgens de gezondheidsminister met twee prikken onvoldoende beschermd. Ook legde De Jonge een link tussen de opkomst en de mogelijkheden om de samenleving verder te openen. “Hoe meer boosters, hoe meer ruimte er is om op 14 januari een volgende stap te nemen.”

Vorige week werd duidelijk dat er later dit jaar wellicht opnieuw boostercampagnes nodig zijn. Volgens de minister komt er in het tweede kwartaal van dit jaar een nieuw vaccin op de markt dat beter tegen Omikron beschermd. “Voor nu is het nodig om die tijd te overbruggen, en dat doen we met de boosterprik.”