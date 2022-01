Opgevoerde scooter in beslag genomen na achtervolging

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een scooter in beslag genomen na een achtervolging. Dat schrijft de politie op sociale media.

Agenten van het bureau politie Groningen-Zuid zagen een scooter rijden waarvan ze de bestuurder wilden controleren. De bestuurder ging er echter vandoor. Er volgde een achtervolging waarbij de agenten hulp kregen van het team verkeer Noord-Nederland. Korte tijd later kon de scooterbestuurder aangehouden worden. Op de rollentestbank bleek dat de snorscooter was opgevoerd en een maximumsnelheid van 66 kilometer per uur kon rijden. Tevens was het voertuig voorzien van een begrenzer.

De scooter is daarop in beslag genomen. De zaak zal worden voorgelegd aan de verkeersofficier die de strafmaat gaat bepalen.