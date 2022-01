Operatiekamers UMCG draaien weer als voor corona

nieuws

Het UMCG heeft het operatie-programma hervat tot op het niveau van voor corona. Dat stelt UMCG IC-baas Peter van der Voort maandagochtend in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. “We zijn blij dat de grote druk er nu af is. We zien de toekomst optimistisch tegemoet”, aldus Van Der Voort.

“We merken dat we sinds één a twee weken weer het OK-programma kunnen draaien, zoals we dat ook voor de coronacrisis deden”, aldus Van Der Voort. “Dat is mooi, want dat is iets wat we al in tijden niet gehad hebben. Voor iedereen, maar met name voor patiënten.”

Nog wel extra inspanning nodig om wachtlijsten weg te werken

Hoewel de OK’s in het ziekenhuis weer op toeren lijken te zijn, zal er voor het wegwerken van de wachtlijsten nog wel een schepje bovenop moeten, aldus Van Der Voort. “We hebben de zorg uiterst efficiënt ingericht in Nederland. Dat betekent dat er weinig ruimte is om meer te doen en het achterstallige werk weg te werken. Het zal zich heel geleidelijk aan oplossen, dat stuwmeer. Maar is nog wel een grote klus.”

Hoog ziekteverzuim

Daarbij zorgt het grote ziekteverzuim onder het personeel van het ziekenhuis voor problemen. Van Der Voort: “We hebben veel besmette medewerkers en veel collega’s zitten in quarantaine, omdat bijvoorbeeld een familielid besmet is. Als ik naar mijn eigen IC kijk, zie je dat mensen die door hoge werkdruk uitgevallen zijn, dat die nu terugkomen.”

‘Druk op IC’s wordt niet weer zo hoog als het was’

Van Der Voort ziet ook hierin de toekomst rooskleurig in, ook met betrekking tot de ontwikkeling van de rol van het coronavirus in de samenleving en de druk die het geeft op de zorg: “Het vermoeden is dat het aantal IC’s patiënten niet meer zo sterk gaat toenemen”, besluit Van Der Voort. “Misschien nog wel een beetje, maar we denken dat het niet meer de omvang gaat krijgen die het eerder heeft gehad. Op de verpleegafdeling kan het nog wel wat drukker worden, maar dat is nog even afwachten.”