Openbaar vervoer krijgt vrij baan tijdens operatie Julianaplein

Van 11 februari tot 9 mei gaat het Julianaplein op de schop. Verschillende rijrichtingen zullen worden afgesloten en ernstige verkeershinder voor de gehele stad is onvermijdelijk.

Voor drie maanden zal de gehele stad last ondervinden van de werkzaamheden aan het Julianaplein. Groningen Bereikbaar meldt dat het in deze drie maanden nodig is om 80.000 minder auto’s per dag op de wegen in en om Groningen te laten rijden om het enigszins door te laten stromen. Aangeraden wordt om de fiets of het OV te pakken, maar ook het OV krijgt te maken met de wijzigingen.

“Het is niet te voorkomen dat de reiziger soms wat langer zal moeten wachten. Maar we hebben liever dat de reiziger een paar minuutjes langer moet wachten en wel zijn overstap haalt en op tijd op school is, dan dat hij die overstap mist doordat de bus iets vertraagd is,” zegt Jorn van der Scheer van OV-bureau Groningen-Drenthe.

Maatregelen voor soepele doorstroming

In samenwerking met de gemeente, vervoerder Qbuzz en Groningen Bereikbaar heeft het OV-Bureau een reeks maatregelen getroffen om het openbaar vervoer zo soepel mogelijk te laten verlopen. “Allereerst doen we ons best om de bussen juist niet in de file te laten staan en er langs te laten rijden. Zo kunnen ze op heel veel plekken over de vluchtstrook en hebben we heel veel busbanen. Daarnaast breiden we zelfs de busbanen uit zoals we op de Stationsweg hebben gedaan,” zegt Van Scheer. Hij voegt daar aan toe dat ook een tijdelijke busbaan en halte op het Julianaplein en het Emmaviaduct zorgen voor een soepele doorgang naar de A28.

Robuuste dienstregeling

Naast deze maatregelen is ook gekeken naar de dienstregeling. “Deze hebben we robuuster proberen te maken, zodat de bussen meer marge hebben om op tijd te komen en het OV een betrouwbaar vervoermiddel blijft.”

Met deze maatregelen richt OV-bureau Groningen-Drenthe op zo min mogelijk hinder voor reizigers. Verdere informatie is te vinden op www.operatiejulianaplein.nl.