Ook te snel rijdende taxichauffeur op zuidelijke ringweg kan rijbewijs inleveren

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een taxichauffeur heeft in de nacht van zaterdag op zondag zijn rijbewijs in kunnen leveren nadat hij met een te hoge snelheid langs wegwerkzaamheden over de zuidelijke ringweg reed. Eerder in de nacht kon een andere automobilist al zijn roze pasje inleveren.

“Bij de wegwerkzaamheden op de zuidelijke ringweg geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur”, schrijft Team Verkeer van de politie op sociale media. “Tijdens onze snelheidscontrole constateerden wij dat de bestuurder van een taxi met een snelheid van 127 kilometer per uur passeerde. Daarop hebben wij de bestuurder staande gehouden.”

Omdat het om een gecorrigeerde snelheidsoverschrijding van 53 kilometer per uur gaat is het rijbewijs van de chauffeur ingevorderd. “Ook hebben wij proces-verbaal opgemaakt. De verkeersofficier zal een beslissing gaan nemen wat er met het rijbewijs gaat gebeuren. Daarnaast bleek dat de tarieven- en informatiekaart niet zichtbaar was. Ook bleek dat er van binnenuit naar buiten toe een taxi-led uitstraalde. Het gaat in beide gevallen om twee strafbare overtredingen waar eveneens proces-verbaal voor is opgemaakt.” Gezien de overtredingen, en het verkeersverleden, is de chauffeur aangemeld voor een EMG-cursus.

