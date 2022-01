Ook kinderburgemeester Samuel is ambassadeur van Beatrix Kinderziekenhuis

nieuws

Foto via UMCG

Net als zijn voorganger Floor is kinderburgemeester Samuel nu ook ambassadeur van de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG. Daarmee treedt Samuel in de voetsporen van andere bekende ambassadeurs als Youp van ’t Hek, Bert Visscher en Nienke de la Rive Box.

“Wij zijn er trots op dat Samuel als de kinderburgemeester zich aan ons heeft verbonden”, vertelt Barbara Baijens, Coördinator Fondsenwerving van de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. “We denken dat Samuel ons goed kan helpen om ons verhaal verder te vertellen.”

De kinderburgemeester bracht onlangs een bezoek aan het Kinderziekenhuis, waar Samuel een tweede ‘ambtsketting’ kreeg omgehangen. “Ik gun de kinderen in het ziekenhuis afleiding en speeltijd, want dat is goed voor hun gezondheid”, vertelt Samuel. “Als ambassadeur wil ik me er voor inzetten dat er zo veel mogelijk leuke activiteiten georganiseerd kunnen worden voor de kinderen, zodat zij een prettige en zo aangenaam mogelijke tijd in het ziekenhuis hebben.”