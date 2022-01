Ook Gedeputeerde Staten wil ‘nieuw perspectief’ voor inwoners en bedrijven in coronatijd

nieuws

Foto: Andor Heij

Hoewel het college van Gedeputeerde Staten stelt dat het nog steeds achter de aanpak van het coronavirus door de rijksoverheid staat, dringt het provinciebestuur wel aan om inwoners, ondernemers, bedrijven en de culturele sector meer perspectief te bieden. Dat liet het college donderdagavond weten in een statement, naar aanleiding van de mogelijke versoepelingen in het coronabeleid van de overheid en de geplande, demonstratieve opening van winkels en horeca van aanstaande zaterdag.

“We steunen de aanpak van de coronapandemie door de rijksoverheid waar het gaat om het beperken en beheersen van het virus en de gevolgen voor onze gezondheidszorg”, stelt het provinciebestuur. “Deze aanpak is echter niet zonder gevolgen voor onze samenleving, voor de korte en langere termijn. Daarmee komen ook andere belangrijke waarden in onze samenleving onder druk.”

Ook het provinciebestuur stelt, net als burgemeester Koen Schuiling, dat draagkracht in de samenleving voor de lockdown afneemt: “We begrijpen de roep vanuit de samenleving, gemeenten en collega-provincies om anders met de coronasituatie om te gaan. Ook wij zien de enorme impact van de lockdown op inwoners, ondernemers en de culturele en evenementensector. Samen met het rijk zullen we moeten kijken hoe we deze effecten zo beperkt mogelijk kunnen houden.”