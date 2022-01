Ook dit jaar lager bindend studieadvies; blijdschap bij studentenorganisaties

nieuws

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Ook dit jaar verlagen alle universiteiten in Nederland het bindend studieadvies voor eerstejaarsstudenten met tussen de tien en vijftien procent, vanwege de beperkende maatregelen door de coronacrisis. Een goede zet, aldus het Interstedelijk Studentenoverleg: “Deze verlaging van het BSA haalt absoluut de druk van de ketel bij veel studenten.”

De universiteiten nemen het besluit om het BSA (voor het tweede jaar op rij) te verlagen, omdat veel studenten te maken hebben met stress en andere klachten door de coronacrisis. Het verlagen van het bsa kan een gedeelte van die stress wegnemen, aldus de Universiteiten van Nederland (UNL), het samenwerkingsverband van veertien Nederlandse universiteiten.

‘Druk van de ketel’

“Dit is echt een mooie stap van de universiteiten, waarmee ze laten zien dat ook dit collegejaar geen normaal jaar is”, aldus een blije Gijsbert van Elven, woordvoerder van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). “Inmiddels wordt er op verschillende locaties meer fysiek onderwijs gegeven, maar nog steeds met beperkingen. Daarom is in dit collegejaar een coulante omgang met BSA een logische uitkomst.Deze verlaging van het BSA haalt absoluut de druk van de ketel bij veel studenten”.

Hoop dat gedeeltelijk afstel gewoon uitstel wordt

Veel studentenverenigingen verzetten zich al jaren tegen het Bindend Studieadvies, omdat dit veel schulden oplevert bij studenten. In het nieuwe coalitieakkoord heeft kondigde het nieuwe kabinet Rutte IV aan het BSA te willen hervormen en studenten een extra jaar te willen geven om genoeg punten te halen. Het ISO hoopt dan ook dat van gedeeltelijk uitstel zo snel mogelijk afstel komt. Van Elven: “Als het kabinet vaart maakt met de uitwerking rondom de plannen van het BSA, zou het zomaar zou kunnen zijn dat we vandaag al afscheid kunnen nemen van het BSA zoals we die lange tijd hebben gekend.”