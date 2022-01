Ook CDA-Tweede Kamerlid gaat werkbezoek brengen aan kinderhartcentrum UMCG

nieuws

Foto: Joris van Tweel

CDA-Tweede Kamerlid Joba van den Berg gaat aanstaande vrijdag een werkbezoek brengen aan het kinderhartcentrum van het UMCG. Dat laat Van den Berg op sociale media weten.

Aanleiding voor het bezoek is het besluit van minister Ernst Kuipers (D66) van Volksgezondheid om het besluit van zijn voorganger Hugo de Jonge over de sluiting van de locatie in Groningen door te zetten. In Nederland zijn er op dit moment vijf locaties met een kinderhartcentrum. Volgens Kuipers moeten deze locaties gebundeld worden tot maximaal twee locaties. Het besluit zorgt voor veel verontwaardiging.

“Zojuist heeft de Tweede Kamer afgedwongen dat het laatste woord hier nog niet over is gesproken”, laat Van den Berg weten. “We krijgen een vragenronde, een rondetafelgesprek en een Kamerdebat. Afgelopen maandag heb ik een werkbezoek aan het LUMC in Leiden gebracht, vrijdag ga ik naar Groningen.” Eerder brachten Tweede Kamerleden Attje Kuiken en Henk Nijboer van de PvdA en Wieke Paulusma van D66 al een bezoek aan het kinderhartcentrum in Groningen.

Kinderhartchirurgie: Zojuist heeft de Kamer afgedwongen dat het laatste woord hier nog niet over is gesproken. We krijgen: een vragenronde, een rondetafelgesprek en een Kamerdebat. Maandag was ik in Leiden @LUMC_Leiden , vrijdag ga ik naar Groningen @umcg (bron: @FD_Nieuws ) pic.twitter.com/IhQpQWXAu9 — Joba van den Berg (@JobaCDA) January 12, 2022