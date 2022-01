Onderzoekers willen in kaart brengen hoe duister het is in Groningen

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Hoe duister is het in Groningen en hoeveel valt er ’s nachts nog te zien aan de hemel? Op die vragen wil CurioUs? antwoord proberen te krijgen.

CurioUs is een initiatief van de faculteit Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen samen met Forum Groningen en Aletta Jacobs School of Public Health. Het idee voor het onderzoek is simpel: hoeveel sterren tel je? In 2021 werd het onderzoek voor het eerst uitgevoerd maar door de bewolking viel de telling toen in het water. Dit jaar krijgt het een vervolg.

De meetactie vindt plaats in twee periodes waarin de maan zich onder de horizon bevindt. Op die manier zie je namelijk de meeste sterren. De twee periodes waarin de stertelling plaatsvindt zijn van 21 januari tot 2 februari en van 19 februari tot en met 3, iedere avond vanaf 20.00 uur. Deelnemers kunnen er voor kiezen om één avond mee te tellen of iedere avond. Tellen kan vanuit je eigen tuin waarbij je geen last hebt van straat- of tuinverlichting. De telling richt zich op het sterrenbeeld Orion. Deelnemers moeten gaan tellen hoeveel sterren zij binnen dit sterrenbeeld kunnen zien. Alle gegevens worden verwerkt in een sterrentelkaart. Aan de hand van deze gegevens willen de onderzoekers ontdekken hoe duister de provincie is.

Meer informatie over het onderzoek vind je op deze website. Een instructie vind je op deze pagina.