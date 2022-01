Onderzoek RUG: Woonlasten stijgen minder hard dan vorig jaar

nieuws

De woonlasten in de 40 grootste gemeenten van Nederland stijgen dit jaar 2,9 procent voor woningeigenaren. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

De gemeentelijke woonlasten woningbezitters stijgen gemiddeld met 25 euro (2,9 procent) tot 876 euro per jaar. Dat is een veel kleinere stijging dan in 2021. Toen stegen de woonlasten voor eigenaar-bewoners met 6,7 procent. De oorzaak van dit verschil zit met name in de afvalstoffenheffing, die gemiddeld met 2,1 procent toeneemt. Vorig jaar was dat nog tien procent.

In de gemeente Groningen stijgen de woonlasten voor woningbezitters dit jaar met gemiddeld 1,8 procent, wat neerkomt op een stijging met iets meer dan 19 euro. Dat betekent dat huiseigenaren ongeveer 1.065 euro per jaar aan gemeentelijke lasten moeten betalen.

De lasten voor huurders in de gemeente daalden juist met 1,9 procent (6,96 euro). Een huurhuishouden betaalt nu 362 euro per jaar aan de gemeente.