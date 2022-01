Onderzoek naar schietincident Lewenborg nog volop bezig

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het onderzoek naar het schietincident dat zaterdagavond in de Groningse wijk Lewenborg plaatsvond is nog volop bezig. De politie laat weten op zoek te zijn naar getuigen.

Het schietincident vond rond 22.00 uur plaats aan De Boeg. “Een 19-jarige man is daarbij gewond geraakt”, laat de politie weten. “Na het schietincident is het slachtoffer met een auto naar het politiebureau aan de Parkallee gebracht. Na behandeling is de persoon overgebracht naar het ziekenhuis. Wij doen volop onderzoek naar het incident. Er is nog geen verdachte aangehouden.”

Op verschillende locaties is onderzoek gedaan. “Zo is er forensisch onderzoek gedaan op de plek aan De Boeg. Daar wordt ook buurtonderzoek verricht. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan bij de politiebureau.” De politie is op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben. “Heb je tip of heb je camerabeelden van het incident? Dan vragen we jou om deze informatie met ons te delen. Dit kan via 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.”

