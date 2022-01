Onderzoek mortierongeluk Mali heropend

nieuws

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heropent het onderzoek naar een mortierongeluk in Mali in 2016, waarbij twee Nederlandse militairen omkwamen. Een van hen was een 24-jarige man uit Groningen.

De OVV heeft bij het Openbaar Ministerie het feitenonderzoek van de Koninklijke Marechaussee naar het incident opgevraagd. Dat verschilt namelijk van het feitenonderzoek van de OVV over de technische toedracht van het vroegtijdig ontploffen van de granaat. De OVV wil weten of er relevante nieuwe feiten zijn.

Omdat de twee feitenonderzoeken niet eensluidend zijn over de toedracht besloot het OM begin vorig jaar geen medewerkers van Defensie strafrechtelijk te vervolgen. De nabestaanden van de slachtoffers besloten daarop naar de rechter te stappen om alsnog vervolging af te dwingen.

De militairen Kevin Roggeveld uit Groningen en Henry Hoving uit Winschoten kwamen op 6 juli 2016 om tijdens een oefening in Mali. Dat gebeurde toen de granaat van een 60-millimeter-mortier ontplofte. De OVV had na onderzoek van beide ongevallen harde kritiek op Defensie, want er was van alles mis met de granaten. Defensie had die granaten tien jaar eerder gekocht in Amerika. De Amerikanen konden de kwaliteit ervan niet waarborgen. Toenmalig minister Jeanine Hennis van Defensie trad na het verschijnen van het rapport af evenals Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp.