Onderwijsvakbond: “Basis- en middelbare scholen weer open is geweldig nieuws”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Dat basis- en middelbare scholen vanaf volgende week maandag weer hun deuren mogen openen om fysiek onderwijs te geven is volgens onderwijsvakbond AOb erg goed nieuws.

Maandagmiddag liet demissionair minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs weten dat de openstelling van primair en voortgezet onderwijs vanaf maandag 10 januari verantwoord is. Het besluit volgde na een advies van het Outbreak Management Team, het OMT. Slob maakte tevens bekend dat ook de buitenschoolse opvang weer open mag. “Het is erg fijn dat de scholen weer open mogen”, reageert vakbondsbestuurder Hayo Bohlken van AOb. “Wel heb ik begrepen dat het een dubbeltje op zijn kant was. Aan de ene kant heeft het belang van de kinderen heel zwaar mee gewogen, aan de andere kant heb je nog steeds de vele besmettingen die dagelijks geregistreerd worden.”

“Veel leraren hebben inmiddels een booster-prik gekregen”

Volgens Bohlken is het openen van de scholen ook het beste voor de kinderen. “Ze kunnen weer fysiek onderwijs genieten. Wel heeft hun kerstvakantie een week langer geduurd, maar wij denken dat dit nauwelijks heeft geleid tot leerachterstanden.” Ook het onderwijzend personeel is blij. “Voor zover ik weet zijn er weinig zorgen. We hebben de afgelopen periode als vakbond weinig telefoontjes ontvangen. Dat komt ook omdat inmiddels veel leraren een booster-prik hebben kunnen halen, en dat biedt toch weer een stukje extra bescherming.”

Vraagtekens bij haalbaarheid twee keer in de week testen

Slob maakte maandagmiddag wel duidelijk dat het belangrijk is dat er vanaf groep zes preventief getest moet gaan worden. “Dit moet serieus worden aangepakt, waarbij dit twee keer per week wordt toegepast”, liet Slob weten. Bohlken noemt dit verstandig: “Maar de vraag is of het haalbaar is en of het ook gaat gebeuren. Het blijft een vorm van vrijwilligheid, waarbij je toch ziet dat de ene ouder er heel anders in staat dan de ouders in een ander gezin. Voor docenten geldt dat ze om hun eigen veiligheid moeten denken.”

“Ziekteverzuim zal toe gaan nemen”

In andere landen, waaronder Groot Brittannië, is de Omikron-variant inmiddels dominant. Daar zijn er zorgen of alles wel in de benen kan blijven nu zoveel mensen zich tegelijkertijd ziek melden. “Dat hadden wij in november en in december ook al. We hadden toen al te kampen met veel ziekmeldingen, waardoor er diverse klassen naar huis gestuurd moesten worden. En de verwachting is ook dat we straks, als de scholen weer open gaan, weer te maken gaan krijgen met een toenemend aantal collega’s dat zich ziek zal gaan melden.”