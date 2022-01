Onderwijsbonden vragen om langetermijnplan om onderwijs open te houden

nieuws

Onderwijsbonden CNV en AOb vragen het kabinet om een langetermijnplan hoe scholen in de toekomst ook zoveel mogelijk open kunnen blijven tijdens nieuwe corona-uitbraken.

De onderwijsbonden reageren naar aanleiding van het coronapersconferentie van vrijdagavond. Premier Mark Rutte (VVD) en minister Ernst Kuipers (D66) van Volksgezondheid maakten daar bekend dat het middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten vanaf aanstaande maandag weer fysiek onderwijs mag genieten. “Om scholen ook bij nieuwe en toekomstige corona-uitbraken open te kunnen houden moet er een plan komen met duidelijke criteria en stappen”, zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder tegen het ANP. “Nu zijn het ad hoc-beslissingen, waarbij onderwijsinstellingen op vrijdagavond horen dat ze op maandag dicht zijn, of juist weer open.”

Haar collega Daniëlle Woestenberg van CNV Onderwijs kijkt daarbij ook naar andere facetten: “Het gaat erom dat we maatregelen bedenken hoe we met studie- en leervertraging omgaan, hoe we lerarentekorten opvangen en ook hoe we de komende maanden en komende schooljaren veilig open kunnen blijven.”