Ondernemers voeren actie op Grote Markt: “Den Haag heeft geen idee wat de impact is”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Verschillende ondernemers hebben zaterdagochtend actie gevoerd op de Grote Markt om aandacht te vragen voor de scheve compensatieregelingen die opgetuigd zijn door het kabinet.

“We zouden de actie rond 11.50 uur houden, maar omdat er wat zorgen waren over de drukte is het vervroegd naar 10.30 uur”, vertelt Hilde Bolks van LiAtelier aan de Vismarkt. LiAtelier is gespecialiseerd in de verkoop van edelstenen, sieraden en juwelen. “De opkomst bij de actie was heel behoorlijk. Uiteindelijk hadden er wel meer ondernemers bij aanwezig willen zijn, maar omdat de winkels sinds vandaag weer open mochten koos een deel van de mensen om in hun eigen onderneming te blijven.”

“80.000 Euro aan kosten, iets meer dan 12.000 euro aan steun”

Bolks omschrijft de emotionele en financiële impact van de coronamaatregelen als groot. “Eén van de onderdelen van de actie is dat we aan ondernemers gevraagd hebben om een bord bij hun zaak te plaatsen met daarop de geleden kosten en het bedrag dat men aan steun heeft gekregen. Op ons bord staat een bedrag van 80.000 euro, terwijl we een bedrag van iets meer dan 12.000 euro aan steun hebben gekregen. Het heeft ons heel hard geraakt. En ik vraag mij af in hoeverre dit bekend is in Den Haag.”

Tekst gaat verder onder de foto





Ondernemers voeren actie op de Grote Markt. Foto: Rieks Oijnhausen

Speelbal

De opening van zaterdag omschrijft de ondernemer als fijn maar het is nog steeds geen volledige opening. “Nog steeds zijn er maatregelen die een hap uit de omzet nemen. En hangt nog altijd de invoering van een 2G-beleid boven ons ons hoofd. Het is fijn dat we nu weer klanten mogen zien, en dat we met deze inkomsten wat schulden af kunnen lossen, maar de inkomsten zullen niet toereikend zijn. Als winkeliers voelen wij ons een speelbal in onzekere omstandigheden. Niet het coronavirus maakt schulden, maar het beleid maakt schulden.”

Wirwar: “Mensen komen langs om ons een hart onder de riem te steken”

Een winkel die zaterdag ook weer de deuren heeft geopend is spellenwinkel Wirwar in de Oude Kijk in het Jatstraat. “De stemming is vandaag de hele dag al erg goed”, vertelt Kim. “Er komen gelijk weer mensen langs waarbij velen ons ook een hart onder de riem steken. Dat is super fijn.” Kim omschrijft de afgelopen tien dagen als een rollercoaster. “Eerst was er het strenge geluid dat versoepelingen niet mogelijk zouden zijn. Toen na, maatschappelijk druk, ineens wel. En tijdens de persconferentie hoor je het geluid dat er ook een mogelijkheid is dat er weer strengere maatregelen komen. Nou, mooi niet dus hè. We zullen moeten leren leven met het virus waarbij de winkels open blijven. En ik hoop met heel mijn hart dat ook de horeca, cultuur- en evenementensector ook snel weer haar deuren mag openen.”