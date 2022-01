Onderdoorgang en afritten A28 bij Groningen-Zuid volgende week twee dagen dicht

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

De doorgang van de Van Ketwich Verschuurlaan onder de A28 en de bijbehorende afritten vanaf de snelweg zijn volgende week twee dagen dicht voor autoverkeer. Vanaf dinsdag 06.00 uur tot donderdag 06.00 uur moeten automobilisten omrijden.

De afsluiting is nodig, omdat aannemerscombinatie Herepoort de wegindeling op de Van Ketwich Verschuurlaan aan gaat passen, ter voorbereiding op Operatie Julianaplein. De afritten zijn voor zowel verkeer uit het noorden als uit het zuiden dicht.

Omrijden kan op verschillende manieren. Het verkeer tussen Corpus den Hoorn, De Wijert en Helpman kan omrijden via de Van Iddekingeweg. Verkeer vanaf de A28 richting Groningen-Zuid kan omrijden via het Julianaplein naar de westelijke ringweg (N7), om vervolgens via de Laan Corpus den Hoorn verder te rijden. Verkeer op de A28 naar het zuiden kan via de afslag Haren en de Rijksstraatweg terugrijden naar Groningen-Zuid.