Ondanks afspraken moeten studenten half uur wachten voor tentamenhal: “Het is niet goed gegaan”

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Het was het scenario waar ze in december al hun angst over uitspraken. Een te drukke tentamenhal waardoor het risico om besmet te worden met het coronavirus vergroot wordt. Ondanks afspraken werd het scenario maandagochtend werkelijkheid bij de Aletta Jacobshal op de Zernike Campus. Daarover schrijft de Universiteitskrant.

Op het programma stond het tentamen Recht van de Europese Unie. Ondanks eerdere afspraken dat studenten een half uur van tevoren de hal binnen mochten, bleven de deuren tot vijf minuten voor de start van het tentamen gesloten. Het gevolg was dat 650 studenten voor de deur stonden te wachten, waarna bij het openen van de deuren, iedereen naar binnen stormde.

“We denken dat tentamens op deze manier niet veilig zijn”

In december spraken de studenten hun zorgen uit: “We mogen niet met twintig in de klas zitten, maar de RuG verwacht wel dat we met honderden in een tentamenzaal gaan zitten,” liet studente Belle Willemstein in december aan OOG Tv weten. “We geloven niet dat de RuG zich op deze manier kan houden aan de anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes kan controleren. We denken dat tentamens op deze manier niet veilig zijn.” Een petitie werd binnen korte tijd enkele honderden keren ondertekend.

Studenten zouden alvast naar de vragen kunnen kijken

Het universiteitsbestuur heeft de afgelopen weken allerlei extra maatregelen genomen. Zo moet er extra gelucht worden, moeten er medische mondmaskers uitgedeeld worden en moeten studenten een half uur voor een tentamen naar binnen kunnen. Het secretariaat van de vakgroep Europees Recht laat aan de Universiteitskrant weten dat de deuren later zijn geopend omdat er anders misbruik kan worden gemaakt van de situatie omdat de tentamens al klaar liggen en dan alvast naar de vragen kunnen kijken.

Een woordvoerder van de RuG laat weten dat er een fout is gemaakt. Er is een bericht naar alle docenten gegaan waarbij er gewezen is op de afspraak om de deuren een half uur voor aanvang te openen.