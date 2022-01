Onbekenden schieten kogel door raam van woning in Radiumstraat

nieuws

Foto: Patrick Wind, 112groningen

Onbekenden hebben in de nacht van dinsdag op woensdag geschoten op een pand aan de Radiumstraat in de wijk Vinkhuizen. Volgens het Dagblad van het Noorden is dat de tweede keer in drie maanden tijd.

Het schieten vond plaats tussen 1.00 en 2.00 uur, in een zijstraatje van de Radiumstraat. De kogel drong door het voorkamerraam heen en vloog dwars door de woonkamer. Het zou gaan om een woning waar een vrouw en haar drie kinderen wonen. De vrouw zou weinig contact met haar buren hebben.

Volgens de politie raakte niemand gewond. De politie heeft inmiddels een buurtonderzoek gedaan