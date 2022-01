Omwonenden vliegveld Eelde naar Raad van State over herrie door lesvluchten

nieuws

Foto: Estormiz via Wikimedia Commons (CC 1.0 SA)

De Raad van State gaat zich vrijdagmiddag buigen over een tijdelijke voorziening rond de lesvluchten vanaf Groningen Airport Eelde. De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) wil dat deze voorziening een einde maakt aan de herrie die de vluchten veroorzaken.

“Veel omwonenden ergeren zich groen en geel aan de herrie van kleine vliegtuigen van de Vliegschool die op de luchthaven is gevestigd”, aldus VOLE. Vooral het feit dat de piloten in spé in verouderde toestellen rondjes maken in de omgeving van de luchthaven, zorgt voor veel ergernis.

Die is sinds 2020 sterk toegenomen, omdat er sindsdien veel lesvluchten zijn verplaatst van Lelystad Airport naar Eelde. In 2020 is de geluidsruimte voor de luchthaven (de hoeveelheid geluid die vluchten rond de luchthaven mogen produceren) niet meer opgesplitst tussen grote en kleine vliegtuigen. Omdat het aantal grote vliegtuigen drastisch is gedaald in de afgelopen jaren, wordt deze ruimte nu vooral gebruikt voor kleine vliegtuigen, met als gevolg veel meer overlast door de toename in het aantal vluchten.

Daarom wil VOLE dat er zo snel mogelijk een nieuw luchtvaartbesluit komt voor Groningen Airport Eelde. Dat had er in 2014 al moeten liggen, maar door onduidelijkheid over de financiën van de luchthaven, is een nieuw besluit steeds vooruit geschoven.

De Raad van State zal zich over zes weken uitspreken in de zaak.