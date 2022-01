OMT-lid: “Omicrongolf gaat maatschappij mogelijk ontwrichten”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De omicrongolf zal komende week al leiden tot ongekende besmettingsrecords in ons land. Dat zegt OMT-lid Christian Hoebe.

Hoebe, die tevens hoofd infectieziektebestrijding is bij de GGD Zuid-Limburg, denkt dat in de weken erna het mogelijk leidt tot ontwrichting van de maatschappij. “De extreme besmettelijkheid van de omicronvariant kan ertoe leiden dat ook in het ziekenhuis personeel massaal ziek wordt, of in quarantaine moet na een infectie in het gezin. En dat scenario loert overal. Caissières, vuilnismannen en buschauffeurs het virus kan overal toeslaan en zou het land in zekere mate kunnen ontwrichten.

Een vergelijkbaar scenario doet zich op dit moment al voor in Groot Brittannië. In Londen zijn ongeveer tweehonderd militairen aan het werk gezet in ziekenhuizen om het gebrek aan personeel op te lossen. Besmettingen en quarantaineregels leiden tot personeelsgebrek en zetten de zorg onder grote druk.