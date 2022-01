OMT: “Leerlingen zonder klachten niet meer in quarantaine”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Outbreak Management Team adviseert het kabinet om de quarantaineregels in het onderwijs te versoepelen. Minister Ernst Kuipers (D66) van Gezondheid heeft het advies maandagavond naar de Tweede Kamer gestuurd.

Met het advies kan de continuïteit van het onderwijs worden bevorderd en hoeven niet meer hele klassen naar huis te worden gestuurd. Uit het advies van het OMT blijkt dat kinderen onder de 13 jaar na contact met een besmet persoon niet meer in quarantaine hoeven als ze geen klachten hebben. Wel is het advies om dagelijks een zelftest te doen. Ook hoeven niet meer hele klassen naar huis als er drie of meer besmettingen in een klas zijn.”

VO en hoger onderwijs

Leerlingen in het voortgezet- en hoger onderwijs hoeven na contact met een besmet persoon eveneens niet meer in quarantaine als ze geen klachten hebben. Met een dagelijkse negatieve zelftest kunnen ze lessen of colleges blijven volgen. De adviezen gelden ook voor sportteams. Bij een positieve test en klachten geldt in alle gevallen wel dat men in quarantaine moet. Dinsdag besluit het kabinet of men het OMT-advies over gaat nemen.

Het Karrepad

Het OMT-advies volgt een aantal uren na de oproep van directrice Alinda Koers van basisschool Het Karrepad. Zij liet weten dat op haar school op dit moment negen van de 21 klassen in quarantaine zitten. Koerts liet weten dat ze momenteel werkweken maakt van vijftig uur. “Je bent de hele dag bezig met crisismanagement, je bent de hele dag aan het toveren. Versoepel alsjeblieft de quarantaineregels.”