OMT: ‘Alles weer open tot 20.00 uur’

In café Aan de Amstel werden op zaterdag 15 januari demonstratief de deuren geopend vanwege het uitblijven van perspectief voor de horeca . Foto: Kim Boonstra

Het Outbreak Management Team, het OMT, adviseert het kabinet om de hele samenleving weer te openen tot 20.00 uur. Dat staat in het advies dat naar het kabinet is gestuurd, waar NRC zaterdag over bericht.

Vrijdag kwam het OMT bij elkaar om te vergaderen over de coronamaatregelen. Verschillende betrokken ministers overleggen maandag over de coronamaatregelen, waarna er dinsdagavond een nieuwe persconferentie volgt. Volgens bronnen is het kabinet van plan om het OMT-advies op te volgen. Voor de heropening zou steun zijn, maar de precieze details moeten nog worden besproken. De heropening, benadrukken Haagse bronnen, zou wel plaatsvinden onder stevige voorwaarden. Het gaat dan om de coronamaatregelen die al van kracht waren, zoals verplichte zitplaatsen in de horeca, beperkingen aan bezoekersaantallen en het gebruik van coronatoegangsbewijzen.

Gezondheidsminister Ernst Kuipers (D66) wilde vrijdag nog niet ingaan op de details. Hij liet weten dat er voor dinsdag geen besluit wordt genomen. De minister wees daarbij op het recordaantal besmettingen. Vrijdag werden er in het land ruim 57.000 besmettingen geconstateerd, in de gemeente Groningen ging het om 675. “1 Op de 75 Nederlanders is nu besmet. Dat is heel veel. En we hebben de regels al heel erg versoepeld”, liet Kuipers weten. Het kabinet wil de komende dagen de tijd nemen om alle cijfers en effecten goed te bekijken.