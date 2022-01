OM: ‘Tiener uit Stad plunderde achttien rekeningen door zich voor te doen als bankmedewerker’

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

De bankrekeningen van achttien mensen uit Groningen, Friesland en Drenthe zijn geplunderd door een negentienjarige man uit de stad Groningen, nadat hij zich tegenover zijn slachtoffers voordeed als bankmedewerker. Volgens RTV Drenthe en RTV Noord maakte het Openbaar Ministerie deze verdenkingen dinsdagochtend bekend, tijdens een rechtszitting in Assen.

Het OM heeft tot nu toe drie zaken tegen de tiener uit de Stad rond, maar wil de jongeman ook vervolgen voor vijftien andere soortgelijke oplichtingszaken. Ook zijn er tot nu toe twee gevallen bekend waarbij de jongeman in ieder geval geprobeerd heeft om een soortgelijk misdrijf te plegen. Het OM denkt daarnaast dat de jongeman niet alleen handelde, maar of er al meer mensen zijn aangehouden, is nog niet bekend.

De jonge Stadjer belde zijn slachtoffers op en vertelde hen dat hun bankrekening op het punt stond geplunderd te worden door cybercriminelen. Ze moesten van de tiener hun bankpas doorknippen en de restanten overhandigen aan de tiener. Hij kwam vervolgens aan de deur langs om de bankpas op te halen en om naar pincodes en wachtwoorden te vragen. Vervolgens nam de man geld op met de gestolen bankpassen en gegevens.

Bij één van deze oplichtingstrucs liep de tiener echter tegen de lamp. Een mantelzorger van een oudere man uit Assen vertrouwde het verhaal niet en schakelde de politie in. De Stadjer werd opgewacht bij het huis van zijn laatste slachtoffer.