FC Groningen speelt donderdagmiddag de eerste oefenwedstrijd van het jaar. Tegenstander in de Euroborg is SV Meppen.

Deze Duitse club speelt in de 3. Bundesliga en staat daar op de derde plaats. Het duel is niet toegankelijk voor publiek, maar wel live te zien op het YouTube-kanaal van FC Groningen. De aftrap is 14.00 uur.

Van 8 t/m 10 januari gaat de FC voor een kort trainingskamp naar Duitsland. De competitie wordt op zondag 16 januari hervat, met een thuisduel tegen koploper PSV.