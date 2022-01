Noordelijke gemeenten over harde lockdown: “Meer evenwicht nodig in maatregelen”

nieuws

De Groningse gemeenten sluiten zich aan bij een pleidooi van hun collega’s uit Drenthe voor meer evenwicht in de coronamaatregelen. Dat laat de gemeente Groningen weten.

De Drentse burgemeesters lieten woensdag weten dat ze willen dat er meer balans komt tussen de aandacht voor de zorg en de verschillende sociale, maatschappelijke en economische effecten. Ze willen daarmee aangeven oog te hebben voor de nijpende situatie waarin winkeliers, sportverenigingen en culturele instellingen verkeren.

“De noordelijke gemeenten zien dat de draagkracht in de samenleving door en voor de lockdown afneemt”, laten de Groningse gemeenten in een gezamenlijke reactie weten. “Ondernemers staat het water aan de lippen en zij redden het niet altijd met de huidige steunpakketten. Ook de sociale gevolgen zijn groot. Naast de aandacht voor de zorg pleiten wij ervoor meer evenwicht te brengen in de verschillende sociale, maatschappelijke en economische effecten en te kijken onder welke omstandigheden de samenleving op korte termijn wel veilig open kan.”

Vrijdag staat er een nieuwe coronapersconferentie op het programma. Minister Ernst Kuipers (D66) van Volksgezondheid wilde zich woensdag niet uitlaten over de situatie.