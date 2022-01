NNCZ verdubbelt aantal leerlingplaatsen en biedt 70 leerlingen een leer-werktraject in de zorg

nieuws

Woonzorgcentrum De Zonnehof in Haren (Foto: Bram Koster)

De NNCZ, de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties, heeft het aantal leerlingplaatsen verdubbeld. Dat heeft de organisatie dinsdag laten weten. Onder andere het Zonnehof in Haren is onderdeel van het NNCZ.

De organisatie laat weten dat de arbeidsmarktproblematiek, waardoor er weinig instroom is van nieuwe medewerkers, nu ook in het Noorden duidelijk gevoeld wordt. Daarom is besloten om het aantal leerlingplaatsen te verdubbelen tot zeventig. “De afgelopen tijd bleek bij onze halfjaarlijkse werving van leerlingen dat er nog voldoende belangstelling is voor een leer-werktraject bij ons”, vertelt bestuurder Roeli Mossel van het NNCZ.

“Al negentig reacties”

“We zijn op 15 december gestart met de werving voor 70 leerlingen voor de opleidingen helpende, verzorgende en verpleegkundige. Deze leerlingen worden in eerste instantie boven de formatie aangesteld. Hiervoor zetten wij eerder opgebouwde financiële reserves in. Een volwaardig inkomen hebben en tegelijkertijd leren, spreekt steeds meer mensen aan. Inmiddels zijn er al 90 reacties binnen, dit is exclusief het aantal mensen dat nog via het UWV en de gemeenten aangeboden wordt.”

Huisvesting

Dat er meer leerlingplaatsen zijn betekent ook dat er meer werkbegeleiders en praktijkexperts nodig zijn. Hier is ook een werving voor gestart. “Ook hiervoor is al veel belangstelling. We verwachten met deze keuze beter voorbereid te zijn op groei van hulpvragen van ouderen en chronisch zieken.” Het NNCZ onderzoekt nog of er mogelijkheden zijn om jonge, lerende, medewerkers te faciliteren bij het vinden van huisvesting. “Inmiddels zijn we er in geslaagd huisvesting te vinden voor 21 medewerkers op een mooie plek in de stad Groningen. We onderzoeken nog soortgelijke mogelijkheden in Hoogeveen.”