Nieuwjaarsduik 2022 in De Linie

In de wijk De Linie wordt de nieuwjaarsduik een traditie.

Op de warmste nieuwjaarsdag ooit in Nederland waagden diverse zwemmers zich te water in de Groningse wijk De Linie. Buiten het water was het een aangename temperatuur van 13 graden, maar het water voelde wel behoorlijk koud aan.

In Nederland zijn de nieuwjaarsduiken een traditie sinds het in 1960 in Zandvoort is begonnen. Ook in vele andere landen springen mensen het open water in om zo het nieuwe jaar in te luiden.