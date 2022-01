Nieuwjaarsboodschap Paas: ‘Tijd van grote tegenstellingen’

nieuws

Foto: Provincie Groningen

Hoewel René Paas ‘niet zo dol is’ op de maand januari, nam de commissaris van de Koning toch de moeite om het Forum Groningen te beklimmen voor zijn nieuwjaarsboodschap. Daarin stond Paas stil bij de coronacrisis en het aardbevingsdossier, maar ook bij de kansen die hij zit in de provincie voor 2022.

“We leven in een tijd van grote tegenstellingen”, aldus Paas. “De economie groeit, maar veel mensen zitten thuis en vooral jonge mensen ervaren deze tijd als niks. We willen er uit. We zijn toch gevaccineerd. Maar ondertussen zijn er elke dag meer nieuwe besmettingen dan ooit en valt het echt niet mee om vooruit te kijken.

Extra gaswinning is ‘hard’ voor bevingsslachtoffers

Volgens Paas gaan Groningers dit jaar weinig merken van de beloofde stopzetting van de gaswinning. “Het is ons beloofd de gaswinning in Groningen stopt zo snel mogelijk en we houden Den Haag daaraan. Maar het nieuws is de tegenstelling dat we daar dit jaar weinig van merken en dat is hard voor iedereen die dagelijks de gevolgen van de gaswinning ervaart.”

Lelylijn

‘Een stip aan de horizon’. Met die omschrijving kijkt Paas hoopvol naar de komst van de Lelylijn. “Met een beetje toekomstvisie kun je zien waar straks de Lelylijn ons heel snel gaat verbinden met de Randstad. Maar als je nou even geen zin hebt in de stip op de horizon, kun je vandaag hier al zien hoe op de Grote Markt (met een hotel en ook met het Forum) iets nieuws is toegevoegd aan onze eeuwenoude traditie.

Tegenstellingen niet grote maken dan ze zijn

Volgens Paas staat dat symbool voor het komende jaar: “We voegen iets nieuws toe aan wat er al bestaat. Voor de een is dat een huis, voor de andere nieuwe baan, de komst van een kind of een kleinkind, of afstuderen. Laten we elkaar dan nog een beetje bij helpen en de tegenstellingen niet groter maken dan nodig is.”

De volledige kerstboodschap van Paas is te zien in de onderstaande video: