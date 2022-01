Nieuwe staatssecretaris Mijnbouw wil gaan kijken of extra gaswinning voorkomen kan worden

nieuws

Hans Vijlbrief, staatssecretaris Mijnbouw Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

De nieuwe staatssecretaris voor Mijnbouw, Hans Vijlbrief (D66), wil gaan kijken wat er gedaan kan worden om te voorkomen dat de komende maanden extra gas uit het Groningenveld gehaald moet worden. Dat liet Vijlbrief maandagmiddag na de eerste ministerraad weten.

Vorige week liet de inmiddels uitgetreden minister Stef Blok (VVD) van Economische Zaken weten dat door tegenslagen er twee keer zo veel gas nodig is dan eerder geraamd werd. Eén van de tegenslagen is dat een fabriek die buitenlands aardgas geschikt moet maken voor het Nederlandse gasnetwerk, later open kan dan gedacht.

“Kijken naar de feiten”

Vijlbrief liet weten dat op basis van de informatie Blok een keurige brief heeft afgeleverd, maar dat de boodschap wel heel erg zuur is. De nieuwe staatssecretaris liet tevens weten zich er niet op voorhand bij neer te willen leggen. “Ik wil nog een keer gaan kijken wat de feiten zijn, en wat ik eraan kan doen.”

Subsidieregeling

De nieuwe staatssecretaris liet zich daarnaast uit over de subsidieregeling voor woningverbetering in het bevingsgebied. De tweede en laatste ronde van deze regeling ging maandag van start en zorgde voor lange rijen voor gemeentekantoren. Ook online moesten mensen lang in de wachtrij staan. Vijlbrief verwacht dat het subsidieplafond de komende dagen bereikt gaat worden. “Als het plafond bereikt wordt, dan gaan we serieus kijken of er extra budget beschikbaar is.” De uitspraak mag als opvallend worden gezien omdat het kabinet de afgelopen maanden niet wilde praten over extra geld voor de subsidieregeling.