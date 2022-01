Nieuwe minister moet duidelijkheid bieden over stop kinderhartchirurgie UMCG

nieuws

Voor aanstaande woensdag moet Ernst Kuipers, de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een brief sturen aan de Tweede Kamer over de toekomst van de afdeling kinderhartchirurgie in het UMCG en over de bereikbaarheid van de zorg in Noord-Nederland. Volgens het Dagblad van het Noorden heeft de Kamercommissie voor Volksgezondheid dit verzoek donderdagmiddag bij de minister neergelegd.

In de brief moet Kuipers een reactie geven op het besluit van zijn voorganger Hugo de Jonge. Die besloot vorige maand dat de afdeling kinderhartchirurgie in het UMCG moet sluiten, omdat hij deze zorg wil concentreren bij twee ziekenhuizen in de Randstad.

Dat schoot bij het ziekenhuis, ouders, de politiek en bij veel andere noordelingen in het verkeerde keelgat. Het Groningse Tweede Kamerlid Wieke Paulusma (D66) diende daarom dit verzoek in bij de nieuwe minister, gesteund door een scala aan Kamerfracties. Het Kamerlid bracht woensdag nog een bezoek aan het Beatrix Kinderziekenhuis en ging in gesprek met de afdeling waarvoor de sluiting dreigt.

Over twee weken is er een gesprek tussen het ministerie van Volksgezondheid en de vier UMC’s waar nu kinderhartchirurgie wordt aangeboden. Binnenkort wordt ook de petitie tegen het besluit van de minister, waar inmiddels ruim 237.000 handtekeningen op staan, aangeboden aan de kersverse minister.