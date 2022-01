Nieuwe gezondheidsminister Kuipers houdt vast aan sluiting kinderhartcentrum UMCG

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De maandag geïnstalleerde gezondheidsminister Ernst Kuipers (D66) houdt vast aan het besluit om het kinderhartcentrum in het UMCG te sluiten. Dat heeft Kuipers dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

In december maakte Kuipers’ voorganger, Hugo de Jonge (CDA), bekend dat het UMCG in de toekomst geen hartoperaties meer mag uitvoeren bij kinderen met een hartafwijking. Ook complexe hartoperaties bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking zullen niet meer worden uitgevoerd. Naast Groningen mogen ook het VUMC in Amsterdam en het LUMC in Leiden de operaties niet meer uitvoeren. De Jonge liet weten de operaties te willen bundelen in Utrecht en Rotterdam. Hij wil de kennis voor dergelijke operaties concentreren. Daarnaast vallen operaties te vaak uit, door een tekort aan benodigd specialistisch personeel.

Waarborgen

Kuipers schrijft: “De belangrijkste reden om de hartinterventies te concentreren bij twee centra, is het waarborgen van de kwaliteit van zorg voor zowel kinderen als volwassenen met aangeboren hartafwijkingen. Iedere patiënt met een aangeboren hartafwijking dient optimale zorg te krijgen. Het is duidelijk dat dit in Nederland niet in vier centra, op vijf locaties, te waarborgen is.”

Protest

Na bekendmaking in december volgde een golf van protest. Een petitie om het kinderhartcentrum in Groningen te houden is sindsdien ruim 241.000 keer ondertekend. Kuipers schrijft vast te houden aan het besluit, hoe ongemakkelijk het ook is.