Nieuwe Arcadehall geopend in de Oosterstraat

Gamebox is het nieuwe uitje van Groningen. Na uitstel vanwege de lockdown, bevindt zich sinds woensdag een nieuwe arcadehall in de Oosterstraat.

Na Almere, Apeldoorn, Enschede en Den Bosch, is er nu ook een vestiging geopend in Groningen. In de arcadehall bevinden zich op 300 vierkante meter 35 spellen, voor jong en oud. Deze spellen variëren van het klassieke ‘PacMan’, tot een modern spel als ‘PinBall’. “Het is een uniek concept voor deze stad,” aldus vestigingsmanager Ariël Clever. Door middel van een ‘playcard’ krijg je toegang tot de spellen, waarop je prestaties worden bijgehouden. Met de verdiende tickets kunnen prijzen worden verdiend.

De vestiging zou eigenlijk in december al opengaan, maar dit hebben ze moeten uitstellen vanwege de lockdown. Vestigingsmanager van Gamebox Den Bosch vertelt: “We merken gewoon dat mensen behoefte hebben om er even tussen uit te gaan, dus daarom hoop ik dat we vanaf nu open mogen blijven”.