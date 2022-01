Nieuw ontwerp voor oude vuilstort bij Woltersum: ‘Strijd tegen afval en herinnering aan Strandbad’

nieuws

Afbeelding via Gemeente Groningen

De strijd tegen de vuilstort en een herinnering aan het strandbad. Dat is volgens de gemeente Groningen de essentie van het nieuwe ontwerp voor de herinrichting van de voormalige vuilstort bij Woltersum. Inwoners kunnen er vanaf vrijdag digitaal hun licht over laten schijnen.

De vuilstort, een voormalig openluchtzwembad, was vanaf medio jaren zestig in gebruik als stortplaats voor huisvuil, bedrijfsafval en gevaarlijk afval. De provincie heeft begin jaren tachtig de stort voorzien van een waterdichte afdekking en drainagesysteem.

Toen bleek dat er gevaarlijke stoffen voorkwamen, is besloten tot sanering. Daarvoor is 7,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door de voormalige gemeente Ten Boer, de provincie Groningen en de gemeente Groningen. Na nog eens een miljoen euro aan saneringskosten werd het terrein in de herfst van vorig jaar opgeleverd.

Strandbad vormt leidraad

Het ontwerp voor de herinrichting van het terrein is een combinatie van twee voorlopige ontwerpen, die in oktober vorig jaar werden voorgelegd aan bewoners. De punten die toen naar voren kwamen vanuit de bewoners, zijn nu verwerkt in één voorlopig ontwerp voor de voormalige vuilstort.

Het nieuwe ontwerp is gebaseerd op de inrichting van het voormalige Strandbad, een openluchtzwembad wat de vuilstort voorging op deze locatie. In het ontwerp worden de contouren van het bad duidelijk aan de hand van een verlaging op de plek waar vroeger de waterbassins hebben gelegen. Een halfverhard ‘belevingspad’ moet deze contouren sterker maken.

In het midden wordt de verlaging doorkruist met een steiger, een scheiding tussen het diepe en het ondiepe bassin. Deze doorkruist bloemrijke velden, die hoger bloeien dan het omliggende grasmengsel.

Bij de ingang komt een informatiebord over het strandbad en de vuilstort, aangevuld met verhalen uit de buurt.

Reageren kan alleen online

De gemeente wil graag weten wat omwonenden van het nieuwe ontwerp vinden. Maar binnen de huidige coronamaatregelen kan er geen volgende bewonersavond worden georganiseerd. Tot en met 31 januari is het daarom mogelijk om op dit ontwerp te reageren via de Stem van Woltersum. Hierna zullen alle reacties geïnventariseerd worden en zal het definitieve ontwerp wederom op de Stem geplaatst worden. Het ontwerp is ook te bekijken in het Dorpshuis.

De uitvoering van de herinrichting zal dit voorjaar plaatsvinden.