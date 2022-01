Niesters: ‘Lockdown nu opheffen betekent nog snellere stijging besmettingen’

nieuws

Foto: UMCG

Aanstaande vrijdag volgt er weer een persconferentie rond het coronavirus, waar het kabinet gaat aankondigen of de harde lockdown in Nederland langer doorgaat of niet. Bert Niesters, viroloog in het UMCG, is duidelijk tegenover De Telegraaf: Als de lockdown nu stopt, zal het aantal besmettingen nog sneller gaan stijgen.

Omdat het aantal besmettingen met het coronavirus in de afgelopen week sterk steeg, ondanks de lockdown, gaan er nu stemmen op die stellen dat de maatregel geen zin heeft. Maar de lockdown draagt volgens Niesters wel degelijk bij aan het in toom houden van de besmettingen. De Kerst en het hoge aantal besmettingen onder studenten en vakantiegangers (die ondanks de lockdown toch veel met elkaar in contact komen) vertekenen het effect van de lockdown, zo stelt de UMCG-viroloog.

Het openen van de basisscholen (vanaf maandag) komt volgens Niesters dan ook te vroeg. “Hele klassen zitten binnen de kortste keren weer thuis. Op de basisscholen sowieso, want die kinderen zijn nog niet gevaccineerd, daar komt dadelijk een explosie van besmettingen”, aldus Niesters.

Wel stelt Niesters dat Omicronbesmettingen niet voor een dramatische stijging in de ziekenhuizen zullen zorgen, omdat het risico op ziekenhuisopname door deze variant relatief klein is. Maar de variant gaat volgens Niesters voor andere problemen zorgen, doordat grote aantal werknemers (ook in essentiële beroepen) besmet raken en ziek blijven. “Dat de hele maatschappij ontwrichten. En de piek moet nog komen. Het worden een paar heel heftige weken”, aldus Niesters.