Niesters: “Besluit definitief heropenen scholen komt te vroeg”

Foto: UMCG

Viroloog Bert Niesters van het UMCG noemt het niet verstandig om nu al definitief te besluiten dat de scholen in het primair en voortgezet onderwijs volgende week weer open gaan. Dat laat Niesters aan Hart van Nederland weten.

Niesters zegt dit met het oog op de aantallen besmettingen. De viroloog begrijpt dat er bij het demissionaire kabinet zorgen zijn over de leerachterstanden die ontstaan bij digitaal onderwijs. En dat het kabinet ook te maken heeft met flinke druk van buitenaf. “Maar als dadelijk weer klassen naar huis moeten worden gestuurd en scholen moeten gesloten worden, moeten we nog eens kijken wat er dán weer gezegd wordt.”

Volgens Niesters was het beter geweest om een definitief besluit aan het einde van deze week te nemen. “De besmettingen nemen nog toe, dat zegt ook de minister, en we moeten ook nog volop boosteren.” De viroloog durft met de huidige situatie nog geen week vooruit te kijken. “Zeker in de Randstad zijn er nog veel besmettingen. Men verwacht nog een piek medio januari.”