Neraysho Kasanwirjo en Mo El Hankouri terug in selectie van FC Groningen tegen NEC

FC Groningen kan in de bekerwedstrijd tegen NEC woensdag weer beschikken over verdediger Neraysho Kasanwirjo en aanvoerder Mo El Hankouri. Zij waren respectievelijk geschorst en geblesseerd.

Omdat het om een bekerwedstrijd gaat, verdedigt Jan Hoekstra het doel van FC Groningen.

Ondanks dat het om een thuiswedstrijd gaat bereidt de selectie van FC Groningen zich onder meer voor met een overnachting in een hotel.

Wanneer FC Groningen de volgende ronde weet te halen dan speelt de club opnieuw een thuiswedstrijd en mogelijk is dat weer met publiek.

De wedstrijd in de Euroborg tegen NEC begint woensdag om 18.45 uur. De inzet is de kwartfinale. Jeroen Manschot is de scheidsrechter.