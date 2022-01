Negen schoolklassen Het Karrepad in quarantaine: “Versoepel de quarantaineregels alsjeblieft”

nieuws

Foto: Basisschool Karrepad

Op basisschool Het Karrepad aan de Molukkenstraat zitten maandag negen van de 21 klassen in quarantaine. Directrice Alinda Koerts noemt het crisismanagement, waarbij ze hoopt dat de quarantaineregels heel snel versoepeld gaan worden.

“De situatie op dit moment is dat ik heel veel ballen in de lucht moet houden”, vertelt Koerts. “Dag en nacht sta ik aan, ook in het weekend. Ik maak werkweken van 50 tot 60 uur. De hele dag stromen er berichtjes binnen van nieuwe besmettingen. En iedere besmetting vergt een handeling. Klassen moeten in quarantaine, ouders moeten geïnformeerd worden en er moet geschoven worden met leraren.”

“Er komt veel op het bordje van de schoolleiding terecht”

Maar het is niet alleen dat: “Als een klas in quarantaine moet, dan kunnen leerlingen na vijf dagen een coronatest doen. Kinderen die deze test doen kunnen na negatief getest te zijn weer terug komen, terwijl kinderen die deze test overslaan pas na tien dagen weer op school welkom zijn. Als school houden we dit bij. Dat bijhouden komt op het bordje terecht van de schoolleiding. En dan hebben we het nog niet eens over de vertraging die ontstaan is bij de GGD in de testuitslagen.”

“Compliment voor alle ouders”

Koerts noemt het vervelend. “Je bent op dit moment de hele dag bezig met crisismanagement, je bent de hele dag aan het toveren. Terwijl er ook andere dingen moeten gebeuren. Kinderen zijn op school om iets te leren, om uitgedaagd te worden. Plannen lopen nu vertraging op. Denk aan de Cito-toets en aan de oudergesprekken. Dat hebben we al uit moeten stellen. En voor de duidelijkheid, niet alleen voor mij is het vervelend maar ook voor de leraren en de kinderen. Kinderen merken als geen ander de onrust die er heerst. Overigens wel de complimenten aan iedereen. Bij ouders is er gelukkig veel begrip voor de situatie, en vrijwel iedereen reageert vanuit de gedachte om er het beste maar van te maken.”

“Minister, versoepel de quarantaineregels”

De directrice heeft een duidelijke boodschap aan premier Mark Rutte (VVD) en minister Ernst Kuipers (D66) van Gezondheidszorg: “Versoepel de quarantaineregels. Houd kinderen die klachten hebben thuis, maar laat leraren en kinderen die geen klachten hebben gewoon op school komen. Is dat verantwoord? Ik ben geen viroloog, geen medicus. Maar ik zie dat het klachtenpatroon dat hoort bij de Omikron-variant minder ziekmakend is dan bij eerdere varianten. Wel is het belangrijk om oog te houden voor mensen die kwetsbaar zijn. Iedereen moet zich veilig voelen.”

Bronnen in Den Haag laten weten dat het kabinet overweegt om de quarantaineregels voor scholen te versoepelen. Dinsdagavond is er weer een coronapersconferentie van het kabinet.