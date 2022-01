NCG haalde doelen rond versterking: ‘Resultaten bieden vertrouwen, maar nog veel te doen’

nieuws

“In een jaar waarin we te maken hebben gehad met uitdagingen zoals corona, schaarste aan bouwmaterialen, een tekort aan professionals bij de Ingenieursbureaus en implementatie van de afspraken uit het Bestuurlijk Akkoord met Rijk en regio, ben ik verheugd te kunnen melden dat we onze doelstellingen hebben gehaald”, aldus NCG-directeur Peter Spijkerman.

Eigenaren van 1.800 panden kregen dit jaar de zekerheid dat hun pand voldoet aan de veiligheidsnorm. Daarnaast worden ongeveer 1.300 panden op dit moment versterkt. “Dat geeft vertrouwen voor de toekomst”, aldus Spijkerman.

Spijkerman noemt 2021 een roerig jaar. Niet alleen met betrekking tot de versterkingsoperatie en de organisatie van NCG, maar ook in het totale dossier van de Groningse gaswinning. “In de provincie Groningen werden we geconfronteerd met aardbevingen, die onzekerheid met zich meebrengen voor de bewoners”, aldus Spijkerman. “Deze onzekerheid heeft een weerslag op het vertrouwen in het versterkingsproces. We beseffen dat hier voor ons een taak ligt om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de veiligheid van de huizen en panden die in het versterkingsprogramma zitten. We beseffen ook dat er nog veel bewoners wachten; we blijven dan ook de komende jaren ons uiterste best doen om iedereen zo snel mogelijk in een veilig huis te laten wonen.”