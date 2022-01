Nationale Tuinvogeltelling van start: “Let op de merels”

nieuws

Voor het negentiende jaar op rij vindt dit weekend de Nationale Tuinvogeltelling plaats. De Vogelbescherming roept mensen op om in het bijzonder op de merel te gaan letten.

Met de merel gaat het namelijk slecht. Het aantal merels dat tijdens de tuintelling wordt waargenomen loopt al een aantal jaren achteruit. In 2008 zaten er gemiddeld 3,7 merels in een tuin, vorig jaar waren dat er gemiddeld twee. Volgens de Vogelbescherming gaat het om een daling van dertig procent. Onderzoekers hopen er achter te komen waarom het aantal merels afneemt en wat er gedaan kan worden om de populatie te herstellen.

Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling worden deelnemers dit weekend opgeroepen om een half uur lang alle vogels die je in je tuin of op je balkon ziet, te noteren. De resultaten kunnen vervolgens doorgegeven worden via deze website. Vorig jaar deed een recordaantal van 181.000 Nederlanders mee aan de telling. Samen werden er 2,3 miljoen tuinvogels waargenomen. De top drie bestond uit de huismus, koolmees en pimpelmees. Zondag aan het eind van de middag maakt de Vogelbescherming de voorlopige resultaten van de telling bekend.

Het telformulier vind je op deze pagina. Meer informatie over de tuinvogeltelling vind je op deze website.